Школьник на мопеде попал в ДТП в Краснодарском крае
В станице Степоной Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 16 апреля случилось ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщила «Кубань 24».
Подросток на мопеде «Альфа» ехал по улице Орджоникидзе и оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043. За рулем машины находился мужчина 57 лет.
После аварии подростка госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Подробности ДТП выясняются.
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