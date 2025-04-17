Школьник на мопеде попал в ДТП в Краснодарском крае

В станице Степоной Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 16 апреля случилось ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщила «Кубань 24» .

Подросток на мопеде «Альфа» ехал по улице Орджоникидзе и оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043. За рулем машины находился мужчина 57 лет.

После аварии подростка госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Подробности ДТП выясняются.