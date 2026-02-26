В Иркутской области пенсионерка постирала кота вместе со шторами

В Иркутской области пенсионерка решила постирать шторы и не заметила, что в стиральной машине уснул кот. Об этом рассказал телеграм-канал Shot .

Что произошло, она поняла, только когда доставала тюль на просушку. Питомец отравился стиральным порошком и был дезориентирован, у него критически упала температура и не определялось давление.

Спасло кота то, что его постирали на небольшой температуре и без отжима. Ветеринары смогли его спасти. Сейчас питомец уже дома.

Ранее российские туристы, находясь в Таиланде, нашли в сливном шланге стиральной машины мертвую змею. Вероятно, рептилия хотела спрятаться там от шума из-за ремонта возле дома и не смогла выбраться. Неладное заподозрили, когда от стиральной машины пошел неприятный запах.