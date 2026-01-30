В Таиланде россияне нашли змею в шланге стиральной машины

Российские туристы в Таиланде почувствовали резкий запах в ванной и во время проверки стиральной машины нашли змею в сливном шланге. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Туристка по имени Елена рассказала, что сначала считала слив подключенным к канализации. На самом деле шланг просто вывели на улицу и закрепили над канализационным колодцем.

По ее словам, рядом с домом началась стройка, и змея, вероятно, заползла в шланг, чтобы спрятаться от шума. Выбраться она не смогла, а стиральная машина, даже когда работала, не вытолкнула ее водой наружу. Рептилия погибла.

Супруги долго не могли понять, почему стиральная машина источает такой неприятный запах, пока не решили проверить шланг.

