В Иркутской области квартира загорелась из-за детской шалости

Квартира загорелась в Братске из-за детской шалости. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарные потушили пламя на площади три квадратных метра и спасли двух девочек. Еще одного ребенка — семилетнего мальчика — вытащил из окна прохожий. Всех троих передали врачам на осмотр.

Дознаватели установили, что именно мальчик и стал виновником возгорания — он поджег бумагу на столе, и огонь перекинулся на тетради.

Ранее другая детская шалость едва не обернулась трагедией в Удмуртии. Пятилетний мальчик из села Старые Кены играл в бане со спичками и поджег матрас. Ребенок испугался и убежал, не сказав ничего старшим. Пожар только спустя время заметила его тетя, которая и попросила соседей вызвать спасателей.

В результате площадь возгорания достигла 35 квадратных метров. Сгорели сама баня, сени, курятник и надворные постройки.