Детская шалость обернулась крупным пожаром на участке в Удмуртии
Детские игры с огнем стали причиной крупного пожара в селе Старые Кены Завьяловского района Удмуртии. Подробности сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пятилетний мальчик поджег матрас в бане, играя со спичками. Ребенок испугался и убежал, а пламя позже заметила его 17-летняя тетя.
Пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки. Обошлось без жертв, передает udm-info.ru.
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