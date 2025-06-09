Детская шалость обернулась крупным пожаром на участке в Удмуртии

Детские игры с огнем стали причиной крупного пожара в селе Старые Кены Завьяловского района Удмуртии. Подробности сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пятилетний мальчик поджег матрас в бане, играя со спичками. Ребенок испугался и убежал, а пламя позже заметила его 17-летняя тетя.

Пламя распространилось на площади 35 квадратных метров. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки. Обошлось без жертв, передает udm-info.ru.