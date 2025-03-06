В Иркутской области компания избила таксиста из-за поцарапанной двери авто

В городе Зима между компанией мужчин и таксистом вспыхнул конфликт, последнего избили. Об этом сообщила пресс-служба МВД Иркутской области.

Драка произошла 2 марта. Таксист на автомобиле Toyota Corolla Fielder случайно поцарапал дверь корейской иномарки, припаркованной в переулке.

«Затем между компанией мужчин и таксистом возник конфликт», — сообщили в МВД.

Неизвестные избили таксиста, потерпевший обратился в больницу. Полицейские задержали одного участника драки — 35-летнего местного жителя. Правоохранители организовали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Нападения на таксистов участились в последнее время. В Нижнем Новгороде пассажир избил водителя, тот обратился в полицию.