В Иркутской области иномарка заехала прямо в магазин

В микрорайоне Березовый в Иркутской области пьяный водитель протаранил двери супермаркета и заехал в торговый зал. Никто из очевидцев не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Около 21:00 (16:00 по московскому времени) 44-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Fielder не справился с управлением, выезжая с парковки. Сначала он столкнулся с припаркованной позади машиной, а затем протаранил входные двери магазина и заехал в торговый зал.

У мужчины были признаки алкогольного опьянения, но он отказался от медосвидетельствования. Госавтоинспекторы составили в отношении него протокол по двум статьям КоАП.

Крупная авария произошла на Юго-Восточной хорде в Москве. Машина столкнулась с другим авто, врезалась в столб, разлетелась на части и загорелась.