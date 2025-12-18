В Иркутской области 11 человек пострадали в аварии с микроавтобусом

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Приангарье. В результате 11 человек пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

ДТП произошло накануне вечером на пятом километре автодороги Нижнеудинск — поселок Шумский.

По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший сотрудников предприятия, наехал на автобетоносмеситель. В итоге пострадали водитель и 10 пассажиров. Девятерых госпитализировали.

Ранее в Брянской области десятки людей пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и легковушки. Авария случилась на 367-м километре трассы М-3. Водитель Chevrolet выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом. В итоге 21 человек получил ранения, 10 из них дети.