Десять детей пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой под Брянском

В Брянской области микроавтобус с детьми попал в ДТП, 21 человек пострадал

В Брянской области легковой автомобиль столкнулось с микроавтобусом, пострадал 21 человек, в том числе 10 детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Брянском районе, на 367-м километре трассы М-3. В ведомстве уточнили, что водитель легковушки Chevrolet выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус, в котором находились дети.

«В результате столкновения погибших нет. В медицинское учреждение для оказания помощи доставили ехавших в микроавтобусе девять взрослых и 10 несовершеннолетних, а также водителей транспортных средств», — сообщили в МВД.

На месте аварии работают полицейские, они установят обстоятельства и причины случившегося.

Прокуратура Брянской области в Telegram-канале уточнила, что микроавтобус вез на концерт в Брянск воспитанников и сотрудников культурно-досугового центра Севского района.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье.