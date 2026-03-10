В Иркутске водитель с рекордным уровнем алкоголя в крови устроил ДТП и забыл об этом

В Иркутске задержали водителя с превышенной в 28 раз нормой алкоголя в крови

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который скрылся с места ДТП. Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе около 4,5 миллиграмма на литр — это превышает допустимую норму почти в 28 раз, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк .

На улице Ширямова находившийся за рулем иномарки проигнорировал знак и столкнулся с автомобилем, которым управляла ехавшая навстречу женщина. Пострадавшая получила травмы, а виновник бросил машину и скрылся. Позже полицейские задержали мужчину — при нем были бутылки с алкоголем, а алкотестер выдал рекордные показания.

«Удивило даже опытных сотрудников Госавтоинспекции», — подчеркнула Волк.

Нарушитель признался, что не помнит произошедшего. В отношении него составили протоколы по нескольким статьям административного кодекса, автомобиль отправили на штрафстоянку.

В феврале в Ленинградской области пьяный водитель повредил семь автомобилей на парковке около жилого дома.