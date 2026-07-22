В Иркутске водитель переехал человека в ходе конфликта

В центре Иркутска водитель намеренно наехал на другого человека в ходе возникшего конфликта. Полиция начала проверку информации, сообщила пресс-служба главка МВД по Иркутской области.

«Сотрудники МУ МВД России „Иркутское“ проводят всестороннюю проверку. Устанавливаются причины случившегося и личности возможных участников», — отметили в ведомстве.

Телеканал РЕН ТВ уточнил со ссылкой на очевидцев, что в Иркутске случилась потасовка между молодыми людьми — они выбежали на проезжую часть, стали толкать друг друга и громко кричать.

Рядом с ними стоял японский пикап Toyota Hilux. В какой-то момент автомобиль неожиданно начал движение, сбил юношу с ног и проехал по его спине. По предварительной информации, за рулем находился несовершеннолетний водитель.

Ранее 13-летняя девочка пострадала при катании на питбайке в Красноярском крае.