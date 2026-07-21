Девочка пострадала при катании на питбайке в Красноярском крае, ее отца накажут

В Красноярском крае 13-летняя девочка упала на питбайке и попала в больницу с травмами. Об этом сообщил официальный канал Госавтоинспекции Красноярского края.

В июне юная жительница села Ермаковское каталась на питбайке в лесу неподалеку от дома. Из защитной экипировки на ней был только шлем.

Не справившись с управлением, девочка упала вместе со своим транспортным средством и получила травмы, с которыми попала в больницу.

Полиция выяснила, что питбайк подростку купил отец, он же разрешил кататься на нем без присмотра. На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». По ней можно лишиться свободы на срок до одного года.

Ранее в в ЯНАО подросток на питбайке пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. В отношении юного нарушителя и его родителей составили административный протокол.