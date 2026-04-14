В Иркутске произошел пожар на масложиркомбинате

Во вторник на территории комбината в Иркутске загорелось производственное помещение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Иркутской области, в распоряжении 360.ru оказались эксклюзивные кадры ЧП.

Пожар произошел в комплексе на улице Доржи Банзарова. На месте работают 18 единиц техники и 50 специалистов. Площадь возгорания не уточняют, информацию о причинах пожара выясняют.

Ранее 50 человек пострадали и один погиб в результате пожара на заводе в Нижнекамске. Следователи установили, что взрыв на промышленном предприятии произошел из-за нарушения правил безопасности в ходе технологического процесса, СК завел уголовное дело.

К тушению возгорания в промзоне привлекли около 60 спасателей и 19 единиц техники. Прокуратура Нижнекамска после пожара начала проверку на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим».