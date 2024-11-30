В Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида
Мужчина избил и выбросил из окна свою дочь в Иркутске
Полиция задержала мужчину, избившего свою 17-летнюю дочь в Иркутске. Он выбросил подростка из окна, сообщила Lenta.ru.
Предварительно, агрессор — гражданин Узбекистана. В его семье воспитывается еще семеро детей. Мужчина поссорился с дочерью из-за ее внешнего вида, несколько раз ударил ее, а затем бросил в окно. Семья живет на четвертом этаже.
Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики диагностировали у несовершеннолетней черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Ранее москвич выбросил из окна жену и ребенка, женщина и младенец скончались на месте. Мужчину задержала полиция.