В Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида

Мужчина избил и выбросил из окна свою дочь в Иркутске

Полиция задержала мужчину, избившего свою 17-летнюю дочь в Иркутске. Он выбросил подростка из окна, сообщила Lenta.ru .

Предварительно, агрессор — гражданин Узбекистана. В его семье воспитывается еще семеро детей. Мужчина поссорился с дочерью из-за ее внешнего вида, несколько раз ударил ее, а затем бросил в окно. Семья живет на четвертом этаже.

Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики диагностировали у несовершеннолетней черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее москвич выбросил из окна жену и ребенка, женщина и младенец скончались на месте. Мужчину задержала полиция.