В Иркутске конь провалился в подполье заброшенного дома и оказался в западне

В Иркутске спасатели аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» помогли выбраться коню, зажатому в подполье заброшенного дома. Об этом сообщил Telegram-канал «Город Иркутск». .

По данным канала, лошади паслись на арендованном участке напротив Казанской церкви. Одно из животных зашло в пустующее здание, где старые доски не выдержали его веса и проломились. Конь оказался в ловушке, зажатый обломками пола.

На место прибыли спасатели. Они аккуратно распилили часть досок. Как отмечается в сообщении, один из сотрудников службы, Евгений Тутолмин, сначала завел бензопилу на расстоянии, чтобы животное привыкло к звуку, а затем осторожно надпилил пол. Все это время хозяин удерживал жеребца.

После того как проем расширили, конь смог подпрыгнуть и выбраться из западни. Животное не пострадало.

