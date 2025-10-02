Более сотни животных спасли огнеборцы на ферме в Тюменской области
В Тюменской области на ферме в селе Новая Заимка Заводоуковского муниципального округа загорелась пристройка амбара. Информацию Ura.ru предоставила пресс-служба МЧС по Тюменской области.
В результате пожара из амбара эвакуировали 123 головы крупного рогатого скота. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, но открытое горение было ликвидировано.
К тушению привлекли восемь сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Сейчас специалисты продолжают работать на месте происшествия.
