В интернате Прокопьевска после гибели людей обследовали постояльцев и сотрудников

Роспотребнадзор проверил всех в интернате Прокопьевска после гибели 9 человек

В прокопьевском психоневрологическом интернате, где умерли девять человек, обследовали всех проживающих и сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

После появления информации о погибших ведомство провело проверку и выяснило, что в учреждении заразились ОРВИ и гриппом еще 46 человек. Также стало известно о двух случаях внебольничной пневмонии. Сейчас заболевших госпитализировали.

«Все проживающие и сотрудники обследованы на базе ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области“. Больные госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — указали в Роспотребнадзоре.

Ранее в региональном СК заявляли, что трое постояльцев учреждения умерли в январе на фоне массового заражения. Причины смерти еще шестерых пока устанавливают. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.