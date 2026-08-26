В Ингушетии полицейские случайно ранили ребенка во время погони
МВД: в Ингушетии 10-летний ребенок получил ранение во время полицейской погони
В Ингушетии 10-летний мальчик получил огнестрельное ранение ноги после стрельбы сотрудников полиции по колесам преследуемого автомобиля, в котором находился несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.
ЧП произошло 23 августа, инспекторы заметили на федеральной трассе две Lada Priora без госномеров с тонированными стеклами. Водители проигнорировали неоднократные требования остановиться.
Полицейские сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего открыли огонь по колесам автомобилей. Одна машина остановилась после повреждения заднего колеса, однако водитель скрылся. Позднее правоохранители установили и задержали обоих водителей.
На заднем сиденье одной из машин находился несовершеннолетний пассажир, который получил сквозное огнестрельное ранение голени. В детской больнице в Назрани ему провели хирургическую обработку раны, сообщила пресс-служба медучреждения.
«Ранение оказалось сложным, но благодаря действиям дежурной бригады хирургов и анестезиологов удалось избежать повреждения магистральных сосудов, нервных стволов и суставной сумки», — отметил заведующий травматологическим отделением Иса Хашиев.
Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное, динамика положительная. После лечения в реанимации его перевели в отделение травматологии и ортопедии.
Суд назначил обоим водителям по 10 суток административного ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Ранее житель Московской области выстрелил в сторону детской площадки и попал в ребенка.