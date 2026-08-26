В Ингушетии полицейские случайно ранили ребенка во время погони

МВД: в Ингушетии 10-летний ребенок получил ранение во время полицейской погони

В Ингушетии 10-летний мальчик получил огнестрельное ранение ноги после стрельбы сотрудников полиции по колесам преследуемого автомобиля, в котором находился несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

ЧП произошло 23 августа, инспекторы заметили на федеральной трассе две Lada Priora без госномеров с тонированными стеклами. Водители проигнорировали неоднократные требования остановиться.

Полицейские сначала сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего открыли огонь по колесам автомобилей. Одна машина остановилась после повреждения заднего колеса, однако водитель скрылся. Позднее правоохранители установили и задержали обоих водителей.

На заднем сиденье одной из машин находился несовершеннолетний пассажир, который получил сквозное огнестрельное ранение голени. В детской больнице в Назрани ему провели хирургическую обработку раны, сообщила пресс-служба медучреждения.