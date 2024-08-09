В Ингушетии неизвестный ранил из оружия водителя машины на автомойке

МВД: в Ингушетии объявили в розыск мужчину, расстрелявшего на автомойке машину

Фото: РИА «Новости»

В Ингушетии неизвестный открыл огонь по отечественной легковушке на мойке, ранив ее водителя. Полиция начала поиски подозреваемого, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Там уточнили, что 9 августа в селе Сагопши в Малгобекском районе неизвестный проезжал на машине мимо автомойки и начал стрелять по Lada Granta. Одна из пуль попала в 34-летнего местного жителя, находившегося в салоне легковушки.

Раненого мужчину увезли в больницу. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

Ранее в Дагестане водитель Lada открыл стрельбу по сотрудникам полиции, когда те попытались проверить у него документы. Правоохранителей увезли с ранениями в медучреждения.

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