В Индонезии туристку во время фотосессии унесло со скалы в океан

В провинции Южный Сулавеси девушка, приехавшая на отдых со своей семьей, устроила фотосессию в туристической зоне Аппараланг 7 июня. Она вместе с другом фотографировалась на скалах, когда на них обрушилась большая волна.

«По имеющимся данным, сила волны унесла подростка в море. Свидетели не смогли ей помочь, так как сильное течение унесло ее далеко от берега», — заявили в материале.

В соцсетях распространились видео, на котором было видно, как девушка боролась за жизнь в воде. Она несколько раз выныривала, прежде чем ее унесло течением дальше в океан.

Для ее поисков развернули спасательную операцию. Тело девушки нашли в тот же день в воде и передали ее семье.

Ранее во Вьетнаме во время прогулки по пляжу исчезла туристка из России. Местные власти предположили, что ее могло унести в море сильной волной.