В Индонезии рыба-меч убила серфершу ударом в сердце

Серфер из Италии получила рану в сердце от рыбы-меча в Индонезии и погибла

В Индонезии итальянка Джулия Манфрини скончалась после встречи с рыбой-мечом. Серфинг у острова Пулау Масокут 19 октября стал для 36-летней женщины последним, сообщило издание Il Messagero .

Во время занятия рыба выпрыгнула из воды и ударила Манфрини острым носом, пронзив ее сердце на пять сантиметров. Серфер смогла позвать друзей, которые находились поблизости. Они немедленно оказали первую помощь и вызвали скорую, однако, несмотря на усилия врачей, женщина умерла в больнице.

Джулия Манфрини родилась в 1988 году в итальянской коммунe Венария-Реале и несколько лет назад переехала в Португалию. Она успела заслужить репутацию квалифицированного юриста, а также была инструктором по лыжам, сноуборду и серфингу. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче ее останков в Италию.

Ранее в Малави на 40-летнего рыболова напал крокодил. Рептилия нанесла мужчине множество ранений, от полученных травм и большой потери крови он скончался.