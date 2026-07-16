В Индии защищающая детенышей медведица покалечила женщину

В Индии медведица с детенышами покалечила 36-летнюю Исмиту Нагесия в тигровом заповеднике Паламу. Об этом сообщило издание The Times of India .

Женщина с мужем возвращались вечером домой в деревню Лонгра-Тола с рынка в Чатакпуре и решили сократить путь через лес. Мужчина шел впереди, когда медведица внезапно атаковала его жену со спины. Он услышал ее крики и бросился на помощь. Медведица с детенышами скрылась в лесу.

Исмиту доставили в местный общественный медцентр, где ей сделали прививку от столбняка и бешенства, а также назначили антибиотики. Медведица ранила ей бедро.

По словам лесничего Гурудаяла Сингха, супруги, выбравшие путь через джунгли в сумерках, совершили ту же ошибку, что и другие жертвы нападения медведей. Хищники нападают, защищая своих детенышей.

Ранее в Индии медведь в течение получаса напал на трех женщин, проживающих в соседних деревнях.