Медведь за полчаса подрал трех женщин из двух деревень в Индии

В индийском округе Пунч медведь в течение получаса атаковал трех женщин, проживающих в деревнях Чхамбер и Бедар-Баган. Об этом сообщило издание Daily Excelsior .

Хищник напал на женщин 18 июня. Первой пострадала 25-летняя жительница деревни Чхамбер Назиру Ахтер. Она работала в поле рядом с домом. Ахтер была тяжело ранена. Спустя полчаса медведь напал еще на двух женщин около соседней деревни Бедар-Баган. Пострадавших госпитализировали.

Старший суперинтендант медицинской службы, доктор Шафик сообщил, что одну из женщин перевели из районной больницы в клинику города Сринагар. По его словам, она была в критическом состоянии. Медведь серьезно повредил ей лицо и другие части тела.

Ранее в США медведь пролез в окно дома и разодрал лицо и грудь 19-летнего парня.