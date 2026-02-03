В Таиланде дикий слон затоптал туриста на глазах у жены

Дикий агрессивный слон насмерть затоптал туриста на глазах жены во время прогулки в национальном парке Кхао Яй в Таиланде. Подробности сообщило издание Daily Mail .

«В понедельник около 5:30 утра самец слона бросился за мужчиной, схватил его хоботом, швырнул на землю и растоптал», — сообщили в публикации.

Мужчина с супругой прогуливались в центральной части парка, когда на него напал слон. Жертва агрессии животного скончался мгновенно на глазах у всех отдыхающих. Женщина смогла убежать после того, как сотрудники парка отпугнули слона. Прибывшие медики осмотрели мужчину — у него были множественные переломы.

Смотритель парка сообщил, что во время нападения самец слона был в брачном периоде и ранее он уже убил двух местных жителей.

В Индии слон убил 17 человек в течение новогодних праздников. В одном из случаев гигантской животное просто оторвало голову мужчине. Причиной агрессии тоже стал гормональный период у самцов.