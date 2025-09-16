В Индии волк растерзал ужинавшую с матерью девочку

Нападение хищника произошло вечером 9 сентября в деревне Парагпурва, штат Уттар-Прадеш. Ребенок с матерью ужинали на улице. Как только взрослая женщина отошла в дом за мобильником, волк схватил ее дочь и утащил в лес.

Дядя и отец девочки услышали крики и бросились в погоню, но хищник с жертвой скрылись в темноте. Волк растерзал ребенка — тело с глубокими ранами на лице и спине нашли утром в поле, примерно в 800 метрах от дома.

В мае этого года в Индии 17 жители деревни Лимбаи попали в больницу после встречи с неизвестным хищником. Животное заходило на участки и калечило спавших людей.