В Индии волк растерзал ужинавшую с матерью девочку
Times of India: в Индии волк утащил в лес и загрыз пятилетнюю девочку
Пятилетняя девочка в Индии стала жертвой волков. Об этом сообщила газета Times of India.
Нападение хищника произошло вечером 9 сентября в деревне Парагпурва, штат Уттар-Прадеш. Ребенок с матерью ужинали на улице. Как только взрослая женщина отошла в дом за мобильником, волк схватил ее дочь и утащил в лес.
Дядя и отец девочки услышали крики и бросились в погоню, но хищник с жертвой скрылись в темноте. Волк растерзал ребенка — тело с глубокими ранами на лице и спине нашли утром в поле, примерно в 800 метрах от дома.
В мае этого года в Индии 17 жители деревни Лимбаи попали в больницу после встречи с неизвестным хищником. Животное заходило на участки и калечило спавших людей.