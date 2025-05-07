Ходил по домам и нападал. В Индии неопознанный зверь покалечил 17 человек

В Индии неизвестный зверь сломал женщине челюсть и напал на 16 человек

В Индии 17 жителей деревни Лимбаи попали в больницу после встречи с неизвестным хищником. Он заходил на участки и калечил спавших людей, сообщило издание Times of India .

Лимбаи находится в лесном массиве Раджпур в штате Мадхья-Прадеш.

Из-за жары 5 мая большинство жителей спали на улице возле своих домов. Ночью неизвестный зверь обошел несколько участков и напал на 17 человек. Их госпитализировали в государственную больницу.

Сильнее остальных пострадала 70-летняя женщина, которой зверь сломал челюсть и нос. Врачи поместили ее в отделение интенсивной терапии и стабилизировали состояние.

Инспектор департамента лесного хозяйства округа Барвани Ашиш Бансод показал пострадавшим фотографии диких животных, но они не узнали ни в одном из них своего обидчика. В районе деревни нет волков и обезьян, а нанесенные раны не характерны для гиен. По одной из версий, людей могла искусать бешеная собака.

Ранее в Германии зоозащитники забили тревогу из-за падающих с деревьев белок. Изменение климата довело животных до обезвоживания и истощения.