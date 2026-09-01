В Индии убили певца Анкита Балияна, мотивом могла стать песня про преступника
India Today: в Индии застрелили певца Анкита Балияна
Популярного индийского певца и блогера Анкита Балияна застрелили на улице. Об этом сообщило издание India Today.
Артист выходил из спортзала в городе Шамли в индийском штате Уттар-Прадеш, когда по нему открыли огонь несколько человек на двух мотоциклах. Они произвели около 18 выстрелов, одна пуля попала Балияну в голову. Певец погиб на месте.
Двоих преступников полицейские застрелили при попытке сопротивления. Остальных стрелков, их сообщников и заказчиков ищут.
Следствие предполагает, что мотивом стала песня «Мы застрелим тебя в суде, любовь моя» об убитом преступнике. Заказать убийство могли его подельники.
Ранее отец погибшего в 2024 году певца Евгения Кунгурова предположил, что его могли убить. Первой версией причины смерти артиста был суицид.