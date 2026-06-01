В гибели певшего для Ким Чен Ына Кунгурова появились мрачные детали
Отец певца Евгения Кунгурова считает гибель сына умышленным убийством
Оперного певца Евгения Кунгурова могли убить. Такого мнения придерживается его отец, СК при этом квалифицировал смерть артиста как самоубийство, сообщил «Коммерсант».
Следственные органы недавно признали отца Кунгурова потерпевшим по делу о гибели его сына. Мужчина полагает, что версию о насильственной смерти певца подтверждает внезапное исчезновение его личных вещей.
Кунгуров-старший считает, что на одежде его сына могли остаться следы ДНК нападавших. Погибшего нашли под окнами в одном белье, при этом полиция в описи не указывала, что изъяла его верхнюю одежду.
Кроме того, родственников насторожил текст последних СМС-сообщений, отправленных музыкантом перед гибелью.
Близкие утверждают, что манера письма и стиль этих посланий совершенно не были похожи на то, как обычно общался исполнитель. По мнению отца артиста, Кунгурова могли убить, его тело злоумышленники попытались вынести по лестнице, а затем сбросили с четвертого этажа.
Кунгуров-старший также уверяет, что из квартиры сына пропали два смартфона. В том числе и тот, с которого он якобы отправил свое последнее сообщение. На кухонном ноже криминалисты не нашли ничьих отпечатков — при этом на руках артиста есть порезы.
Евгений Кунгуров — знаменитый российский оперный и эстрадный баритон. Он завоевал любовь миллионов зрителей благодаря участию в популярных телевизионных проектах «Голос», «Один в один!» и «Большая опера» на Первом канале, а также многолетней работе ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура».
В его карьере были и знаковые международные выступления, включая исполнение знаменитого романса «Очи черные» для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.
Версию об убийстве отец Кунгурова выдвигает не в первый раз. Аналогичные заявления он делал и в феврале 2026 года.