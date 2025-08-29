В Индии стая обезьян растерзала мужчину

В индийской деревне стая обезьян напала на 67-летнего Рамнатха Чаудха, сбила его с ног и нанесла множество ранений. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Стая из 20 приматов набросилась на мужчину, когда он собирал в поле корм для скота. Фермер звал на помощь, но поблизости никого не оказалось. К тому времени, когда к нему подбежали несколько жителей деревни, он находился в тяжелом состоянии.

Семья и соседи быстро доставили Чаудхари в больницу, где врачи констатировали его Авторы статьи отметили, что в последние месяцы обезьяны часто набрасывались на людей и портили их имущество, но это первый случай, когда нападение закончилось смертью человека.

Полиции сообщили о нападении на фермера. Правоохранители потребовали от лесного департамента отловить приматов и выпустить их в другом месте. Местных жителей попросили быть бдительными и держаться подальше от обезьян.

При этом местный лесничий Бхаскар Чандра Бхарти заявил, что лесной департамент больше не отвечает за приматов, так как обезьян исключили из списка охраняемых животных. Этим должна заниматься полиция.

Ранее на Бали обезьяны научились отличать ценные вещи от бесполезных, поэтому украденные у туристов кошельки и телефоны уже осознанно обменивают на фрукты.