Обезьяны на Бали освоили криминальную схему, чтобы грабить туристов

Обезьяны на Бали стали грабить туристов, чтобы обменивать добычу на еду. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

Живущих у храма Улувату длиннохвостых макак уже стали назвать преступной группировкой. Они усовершенствовали криминальную схему и стали использовать шантаж. Теперь животные обменивают кошельки и телефоны на фрукты.

Исследователи из Университета Летбриджа сделали вывод, что приматы научились отличать ценные вещи от бесполезных и ведут торговлю осознанно.

Туристка Тейлор Утли рассказала, что макака вернула ей украденный смартфон в обмен на три пакета фруктов. Каждый день обезьяны воруют до 10 телефонов, при этом они кусают технику и делают селфи.

Британец Джонатан Хамме сравнил происходящее у храма из сюжетом романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист», где беспризорники были ловкими карманниками.

Ранее в Индии двое мужчин специально выдрессировали обезьян для того, чтобы те воровали деньги у туристов.