В Индии под кроватью спящей пенсионерки нашли дикого леопарда
В индийском городе Майсур обнаружили дикого леопарда. Хищник прятался под кроватью, на которой спала 90-летняя женщина. Об этом сообщила газета The Hindu.
Первой животное заметила домработница. Она увидела его в спальне и сразу рассказала о находке хозяевам дома — Сурешу и его супруге Суджате. Как выяснилось, на кровати над леопардом в тот момент спала мать Суреша.
Суджата осторожно вошла в комнату, разбудила женщину и вывела ее в коридор. После этого хозяин дома закрыл дверь и вызвал сотрудников лесного департамента.
Специалисты усыпили леопарда транквилизаторами, накрыли сетью и вынесли из дома. По оценке ветеринаров, животному около трех-четырех лет, его вес составляет примерно 40–45 килограммов.
Предположительно, леопард спустился с близлежащих холмов и попал в дом через открытый утром парадный вход. Хищника признали здоровым и вскоре собираются выпустить обратно в лес.
Ранее в индийской деревне Минаухни леопард пробрался во двор дома и утащил новорожденную девочку. Его остановили, но малышка скончалась от полученных травм.