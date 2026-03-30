В Индии леопард утащил младенца из кроватки

В индийской деревне Минаухни в штате Уттар-Прадеш леопард пробрался во двор дома и утащил новорожденную девочку. Об этом сообщило издание The Times of India .

Ребенок лежал в детской кроватке во дворе своего дома, пока мать готовила еду на кухне. Леопард проник на территорию дома, схватил младенца и попытался скрыться. Женщина заметила хищника и подняла тревогу. На ее крик прибежал отец ребенка и соседи.

Леопард испугался шума и выронил девочку. Хищник сбежал в ближайший лес, а тяжелораненого младенца экстренно госпитализировали. Во время лечения девочка скончалась от полученных травм.

Местные жители, узнавшие о смерти ребенка, запаниковали. Они запретили детям гулять на улице и сами стараются не выходить из дома. В местной полиции сообщили, что в этом районе усилили наблюдение, а также направили специальные группы, чтобы отследить передвижения леопарда. Департамент лесного хозяйства также проведет расследование.

