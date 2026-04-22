В Индии официант бросил укравшего сладости подростка в печь

В Индии 11-летнего подростка госпитализировали с тяжелыми ожогами после того, как официант бросил его в раскаленный тандыр. Об этом сообщило издание NDTV .

Мальчик пришел на свадьбу вместе с бабушкой. Несколько раз он подходил к накрытому столу и, пока никто не видел, набирал себе сладости. Официант это заметил и решил наказать подростка.

Он схватил его и поднес к горящей печи. Мальчик попытался вырваться, но не удержался и упал в огонь. Гости свадьбы быстро вытащили мальчика из печи, но это не помогло. Врачи оценивают состояние ребенка как критическое. Официант успел скрыться, его разыскивают правоохранители.

