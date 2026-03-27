В Индии медведь чуть не растерзал работающую в поле женщину

На северо-востоке Индии медведь внезапно напал на 40-летнюю Бабиту Деви, когда та работала в поле. Об этом сообщило издание Times of India .

В индийском округе Западный Чампаран Деи работала на поле с сахарным тростником, когда медведь выбрался за пределы заповедника Валмики и атаковал ее. Местные жители услышали ее крики и смогли отогнать медведя. Деви экстренно госпитализировали с глубокими ранами рук и ног.

После произошедшего местные жители рассказали, что дикие животные все чаще стали появляться возле деревень. В ответ чиновники посоветовали людям быть осторожнее при работе на полях.

Ранее на Камчатке медведь напал на спящую туристку в природном парке «Южно-Камчатский». Местного бизнесмена, организовавшего поход и не обеспечившего женщине безопасность, отдадут под суд. До этого в Сочи сноубордисты случайно разбудили медведицу, охранявшую медвежат в берлоге, но смогли убежать от хищницы.