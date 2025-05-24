В Индии 17-летний парень умер после двойного укуса кобры

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии умер 17-летний юноша. В гостиницу, где он спал, прокралась кобра, сообщил M9 News .

Манодж из деревни Лумб работал поваром и часто оставался ночевать на работе. Вечером 16 мая он устроился на кровати, накрывшись простыней.

Сначала кобра укусила его в руку. Парень проснулся, не заметил ничего необычного и снова заснул. Затем змея атаковала его в живот. Манодж соскочил с кровати и бросился к владельцу отеля, который отвез его в больницу в деревне Киртал. Во время лечения он умер.

Глава деревни Бахадур Сингх обратился за господдержкой для семьи. Его старший брат Анудж трудится разнорабочим, их отец умер 15 лет назад.

Директор зоопарка рептилий в американском штате Кентукки Джим Харрисон перенес 16 змеиных укусов. В последний раз ему пришлось выпить пять порций противоядия.