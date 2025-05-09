Директор американского зоопарка пережил 16 укусов ядовитой змеи

Ядовитая змея в 16-й раз укусила директора зоопарка рептилий штата Кентукки в США. Нападение произошло, когда он работал над антидотом от ее яда, сообщил сайт WKYT.

Джим Харрисон пытался скрестить самку мамбы Джеймсона с самцом. После укуса состояние мужчины стало резко ухудшаться, и его отвезли в другой город, где находилась антисыворотка. Ему пришлось выпить пять флаконов противоядия.

Харрисон провел в отделении интенсивной терапии три дня. По словам мужчины, он периодически ощущал жуткую боль. В итоге директор зоопарка смог выжить после очередного укуса змеи. За весь период работы он пережил 16 нападений пресмыкающихся.

Ранее змея вылезла из унитаза и прокусила жителю Таиланда гениталии, писал Life.ru. Мужчина забил до смерти питона туалетным ершиком.

В Индии попавшая в продукты для бесплатных обедов мертвая змея привела к массовому отравлению школьников. Пострадали более 100 детей.