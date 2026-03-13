В Индии 13 человек скончались, отравившись поддельным молоком

Более десятка жителей индийского штата Андхра-Прадеш в округе Восточный Годавари скончались после употребления молока. Об этом сообщило India Today .

Первые случаи отравления зафиксировали 22 февраля, когда у нескольких пожилых людей появились такие симптомы, как рвота, боли в животе, анурия и острая почечная недостаточность. Пострадавших госпитализировали.

«По меньшей мере 13 человек погибли, еще 11 находятся в больнице после того, как предположительно выпили фальсифицированное молоко», — говорится в материале.

Власти расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгодонске на фудкорте в ТРЦ «Весенний» отравились около 20 посетителей. К врачам с острой кишечной инфекцией обратились дети и подростки, им диагностировали норовирус.