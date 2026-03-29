В храме Еревана мужчина попытался ударить Пашиняна во время богослужения

Sputnik Armenia: в Ереване задержали трех человек после нападения на Пашиняна

В храме святой Анны в Ереване мужчина попытался ударить премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время богослужения по случаю Вербного воскресенья. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения» .

На кадрах видно, как Пашинян шел через толпу прихожан. В этот момент один из присутствующих начал спорить с охранником премьера.

«Не смей на меня так смотреть!» — крикнул он.

Сразу после этого другой молодой человек попробовал подойти к Пашиняну сзади и замахнулся. Телохранители быстро оттеснили его и не дали приблизиться к главе правительства. После этого прихожане начали кричать, а Пашинян жестами попросил людей успокоиться.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА «Новости», что после произошедшего возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям.

«После сегодняшнего инцидента сотрудники полиции задержали трех лиц по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица. Они <…> доставлены в Следственный комитет», — добавил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор по инициативе армянской стороны.