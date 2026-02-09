В ХМАО школьник принес в школу топор и пистолет, чтобы разобраться с обидчиками

В Ханты-Мансийском автономном округе 14-летний подросток пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом. Юношу задержали, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Подросток пришел в школу, вооружившись, 9 февраля. Он спрятал в рюкзаке топор, нож и пневматический пистолет.

По информации следователей, мальчик ранее уже злился на нескольких учащихся, угрожая им расправой. Он не успел совершить преступление по независящим от него причинам, так как один из учителей забрал у него рюкзак и сразу вызвал полицию.

В СК уточнили, что подростка задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к убийству двух и более лиц, ведется расследование.

Издание Ura.ru сообщило со ссылкой на источник, что все произошло вечером.

«Он стоял у расписания и смотрел, в каких классах учатся его обидчики. На место приехали силовики, подростка задержали и увезли», — уточнил собеседник агентства.

Накануне мальчик написал друзьям, попросив их не приходить в школу в этот день. Одной из одноклассниц он сообщил, что планирует совершить ужасные вещи, уточнив, что имеет в виду террор.

