Девятиклассник умер на перемене в одной из школ Екатеринбурга

В Екатеринбурге ученик девятого класса умер на перемене между занятиями в школе № 181. Об этом сообщило издание E1.ru .

ЧП произошло в Академическом районе города. По информации источника, тело ребенка обнаружили в туалете. В учебное заведение приехала реанимация, но спасти его не удалось.

Предварительно, школьник умер из-за проблем со здоровьем, его смерть не носит криминального характера. В СК и прокуратуре по Свердловской области информацию о гибели ученика пока не прокомментировали.

В начале февраля в Волгоградской области школьник поскользнулся на гололеде, упал и сильно ударился головой. Учитель вызвала скорую помощь, однако мальчик скончался по дороге в больницу.

Несовершеннолетнему оказали экстренную медицинскую помощь, подтвердили в пресс-службе администрации региона.