В Химках устранили утечку воды на месте коммунальной аварии с «гейзерами»

Бригады «ТСК Мосэнерго» оперативно устранили утечку воды в микрорайоне Левобережный, возникшую в результате коммунальной аварии. Об этом 360.ru сообщили в администрации Химок.

Сейчас на месте происшествия ведутся работы для точного определения места повреждения и его устранения.

В администрации добавили, что с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережный проводятся испытания теплосетей при высоких температурах, необходимые для подготовки к отопительному периоду. Выявление протечек и прорывов позволит избежать критических ситуаций зимой.