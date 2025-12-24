В Химках начали устранять коммунальную аварию: воды не стало из-за порыва трубы

Несколько жилых домов в Химках остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на сетях водоснабжения. Житель передал 360.ru фотографию с места происшествия: на снимке виден подтопленный участок дороги и ограждения в зоне аварийных работ.

Как сообщили в администрации городского округа, днем 24 декабря на трубопроводе холодной воды произошло повреждение, из-за чего ее подачу временно ограничили.

По данным местных властей, на месте работает бригада «Химкинского водоканала». Аварийно-восстановительные работы начались около 13:45. Для жителей организован подвоз питьевой воды — бочку установили у дома № 10, корпус 1 на улице Кирова.

Под отключение попали дома по адресам: улица Кирова, дома 6, 10 корпус 1 и 10 корпус 2. Ориентировочное время завершения ремонта — около 19:45.

