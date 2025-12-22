Жители Находки с выходных сидят без тепла из-за крупного ДТП с фурой

В ночь на 20 декабря из-за ДТП в Находке повредилась магистральная теплотрасса, что привело к отключению отопления в жилых домах и соцучреждениях. Подробности рассказала 360.ru местная жительница Мария.

Она уточнила, что тепла в домах до сих пор нет.

«Школа закрыта, дети с садика переведены в другой сад. Но эту информацию сказали только за час до начала рабочего дня. Системы отопления так и не запитаны водой», — отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, в субботу на месте ЧП обнаружили течь в двух местах и устранили ее, но тепла в домах по-прежнему нет.

«Сроки подачи постоянно сдвигаются, никакой подтверждающей информации о попытках запитки системы водой не предоставляется», — подчеркнула она.

Жителям домов приходится включать по несколько обогревателей, из-за чего в комнатах тяжело дышать, пожаловалась Мария.

«В поликлинике очень холодно, по улице Спортивной, об этом даже писали сами сотрудники на официальном сайте администрации города», — добавила жительница Приморья.

Тепломагистраль получила повреждения из-за аварии с фурой в ночь на субботу. По данным прокуратуры Приморского края, в результате без надлежащего теплоснабжения остались более семи тысяч горожан.

Ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ, перерасчет платы за ЖКХ и взыскание ущерба с виновника ДТП.