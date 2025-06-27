Хозяин запер собаку в тесной клетке на балконе в доме в Калининграде

В Калининграде хозяин запер собаку в тесной клетке на балконе и не выпускает несколько дней. Клетка настолько маленькая, что животному больно находиться в ней. О происшествии рассказала 360.ru очевидица.

Собеседница 360.ru обратилась в правоохранительные органы, заявление приняли. Также она начала поднимать шум, рассказала о случившемся журналистам, написала в разные паблики.

Она отметила, что через час собаку выпустили, вероятно, покормили, а потом снова засунули в клетку. Там она просидела всю ночь. В последующие дни ситуация повторялась. Клетка очень тесная, большой собаке в ней неудобно. Возможно, из-за этого у нее появились травмы.

«Я дважды ходила к хозяину, мне никто не открывал. Возможно, никого не было дома», — заявила женщина.

По ее словам, впервые она увидела запертую собаку 24 июня вечером, примерно в 20:00. Животное всячески пыталось выбраться, разрушить и сломать камеру.

«Смысл в том, что это тесная клетка. И хозяин, увидев днем весь этот кипиш, прибежал домой к вечеру и забрал клетку и собаку к себе домой. Как собака содержится дальше, непонятно», — заявила женщина.

При этом хозяин на всей этой ситуации решил набрать подписчиков в соцсетях. Он публикует посты на этой теме и «хайпуется», заявила очевидица.

«Обзывается на других, говоря, что ничего не произошло, не признает свою вину и не признает тот факт, что это жестокое обращение с животными», — сказала она.

По ее словам, владелец никак не аргументировал свои действия и не извинился.

Ранее на Сахалине пес выпал из окна 12-го этажа и застрял в коробе для кондиционера. Для его спасения понадобилась помощь альпинистов.