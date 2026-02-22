Сальдо: два автомобиля подорвались на минах в Херсонской области

В Голопристанском районе два автомобиля подорвались на минах. Один человек погиб, другой ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Одна машина наехала на мину в селе Малая Кардашинка. Погибла женщина 1948 года рождения. Мужчина, который был в салоне, получил ранения от осколков. Его доставили в Скадовскую центральную районную больницу.

«Помимо этого, в селе Чулаковка в центре населенного пункта на мине подорвалась машина скорой помощи, следовавшая на вызов. По счастливому стечению обстоятельств, медики не пострадали», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Сальдо заявил, сто враг использует самые грязные методы войны — против гражданского населения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обратил внимание, что ВСУ намеренно атакуют медицинские бригады и санитарные машины. Он отметил, что такие действия нарушают международное гуманитарное право.