В Хельсинки пьяный водитель угнал автобус с пассажирами

Финская полиция устроила погоню за автобусом, чтобы поймать пьяного угонщика. Об этом сообщила телекомпания Yle .

В полицию Хельсинки поступила информация об угоне автобуса от станции метро «Меллунмяки». Злоумышленник успел сесть за руль, пока водитель отошел на перерыв. В момент угона в салоне находились два пассажира.

Правоохранители нашил автобус на мосту. Водитель не исполнил требования остановиться и продолжал мчать в сторону центра города в течение 10 минут.

Полиция настигла угонщика, по предварительным данным, мужчина был пьян. Кроме того, задержали пассажиров в качестве свидетелей.

Ранее житель Пятигорска угнал рейсовый автобус, чтобы забрать посылку на автовокзале.