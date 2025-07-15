В Хельсинки пьяный водитель угнал автобус с пассажирами
Финская полиция устроила погоню за автобусом, чтобы поймать пьяного угонщика. Об этом сообщила телекомпания Yle.
В полицию Хельсинки поступила информация об угоне автобуса от станции метро «Меллунмяки». Злоумышленник успел сесть за руль, пока водитель отошел на перерыв. В момент угона в салоне находились два пассажира.
Правоохранители нашил автобус на мосту. Водитель не исполнил требования остановиться и продолжал мчать в сторону центра города в течение 10 минут.
Полиция настигла угонщика, по предварительным данным, мужчина был пьян. Кроме того, задержали пассажиров в качестве свидетелей.
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