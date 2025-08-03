В Хамовниках годовалая девочка выпала из окна с 10-го этажа

В центре Москвы выпала из окна и разбилась насмерть годовалая девочка. Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о проведении проверки.

Девочка 2024 года рождения упала с 10-го этажа жилого дома на Комсомольском проспекте. Где в тот момент находились родители, надзорное ведомство не уточнило. На кадрах с места происшествия видна рухнувшая вместе с ребенком москитная сетка.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее из пожара в доме в Выхино-Жулебино спаслась глухонемая семья с детьми. Родители связались со знакомыми по видео и сообщили о задымлении. Пожарные вывели их наружу и потушили огонь в подъезде.