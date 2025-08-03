В Хамовниках годовалая девочка выпала из окна с 10-го этажа

В центре Москвы выпала из окна и разбилась насмерть годовалая девочка. Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о проведении проверки.
Девочка 2024 года рождения упала с 10-го этажа жилого дома на Комсомольском проспекте. Где в тот момент находились родители, надзорное ведомство не уточнило. На кадрах с места происшествия видна рухнувшая вместе с ребенком москитная сетка.
«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Ранее из пожара в доме в Выхино-Жулебино спаслась глухонемая семья с детьми. Родители связались со знакомыми по видео и сообщили о задымлении. Пожарные вывели их наружу и потушили огонь в подъезде.
Киев оттянул допсредства и силы из Часова Яра к Константиновке — Марочко
Стало известно, когда разработанную в России вакцину от рака начнут вводить больным
Утечка топлива произошла из-за схода с рельсов цистерн в ЕАО
Жительница Копейска нашла у себя в саду физарум многоглавый из фильма ужасов
Десятки туристов попали в больницу после купания на пляже в Португалии
В Адлере разгорелся пожар после атаки дронов ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте