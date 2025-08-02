Из пожара в многоэтажке на юго-востоке Москвы спасли глухонемых детей

Утром 2 августа в многоэтажном доме в столичном районе Выхино-Жулебино на улице Генерала Кузнецова вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу в 04:01. По предварительной информации, пламя вспыхнуло в межквартирном холле на седьмом этаже, где загорелись личные вещи. Пожар стал стремительно распространяться и на другие этажи.

С экстренными службами по видеозвонку связалась глухонемая семья, сообщившая о дыме в квартире, где вместе со взрослыми находились двое детей.

Прибывшие на вызов пожарные спасли глухонемую семью, а также еще 12 человек. В 05:16 удалось ликвидировать открытое горение.

К 06:34 пожар полностью потушили. Пострадали два человека, один из них отказался от медицинской помощи.

Ранее стало известно, что один человек погиб при пожаре в многоэтажке на севере Москвы.