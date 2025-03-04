В Хакасии стая собак напала на 8-летнюю девочку. СК завел уголовное дело

СК завел уголовное дело после нападения стаи собак на школьницу в Хакасии

В Ширинском районе Республики Хакасия стая собак напала на восьмилетнюю девочку. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону.

Животные набросились на ребенка в парке «Юность», когда девочка шла в школу. Прохожая услышала лай собак и бросилась на помощь. Школьницу госпитализировали с ранами головы, лица, рук, ног и туловища.

«По предварительным данным, часть нападавших собак принадлежат женщине, проживающей в частном доме рядом с парком. Со слов местных жителей, животные регулярно убегают с территории дома и ведут себя агрессивно», — сообщили в СК.

Хозяйку собак дважды привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию питомцев. Следователи возбудили уголовное по статье «Халатность».

Власти 17 регионов России на законодательном уровне разрешили усыплять бездомных животных. В некоторых субъектах реализовать подобное решение удалось лишь при объявлении особых режимов.