Стало известно, где в России разрешили убивать бездомных собак

Власти 17 регионов России на законодательном уровне приняли решение разрешить усыпление бездомных животных. Об этом сообщила газета РБК со ссылкой на собственное исследование.

В некоторых регионах реализовать подобное решение власти сумели только при помощи объявления особых режимов.

Как уточнило издание, в Якутии и Магаданской области формально действуют законы об умерщвлении безнадзорных собак, но практически местные власти не прибегают к таким мерам.

В Бурятии же на защиту бездомных животных встали активисты — в итоге в республике скорректировали закон, разрешив усыплять лишь агрессивных собак и только в экстрадионарной ситуации.

Отдельный порядок принят в Оренбургской области: усыпление допускается также лишь при введении экстраординарной ситуации, которая сейчас действует в ряде городов, включая областной центр.

Зоозащитники пытались воспрепятствовать и этому шагу, но суд постановил, что ликвидация все же допустима — в отношении агрессивных животных.

Полностью инициатива заработала в Удмуртии, Республике Тыва, в Астраханской, Кемеровской и Мурманской областях. Закон действует и в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, в Ставропольском и Алтайском краях. Его одобрили также в Хакасии и в Мордовии, но пока мера в силу не вступила.

Федеральный закон, позволяющий местным парламентам самим решать, что делать с бездомными животными, вступил в силу в России еще в июле 2023 года. Авторы документа объясняли, что инициатива призвана защитить людей от нападений уличных собак.

Уже в марте 2025 года стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о реестре потенциально опасных пород собак. Их владельцев могут обязать сдавать экзамен.